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بريطانيا تعتقل ثلاثة للاشتباه في تجسسهم لروسيا

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أغسطس 2023 - 4:01 مساءً

المناطق_رويترز

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء إن ثلاثة يشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا في بريطانيا تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم في إطار تحقيق واسع يتعلق بالأمن القومي.

وأضاف التقرير أن المتهمين الثلاثة من بلغاريا ويقال إنهم يعملون لصالح أجهزة أمن روسية.

وأشار التقرير إلى احتجازهم في فبراير شباط بموجب قانون الأسرار الرسمية على يد محققين لمكافحة الإرهاب من شرطة العاصمة لندن التي لديها مسؤولية الحفاظ على الأمن فيما يتعلق بقضايا التجسس.

ولم يكن لدى شرطة العاصمة البريطانية تعليق بعد عندما تواصلت معها رويترز.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 أغسطس 2023 - 4:01 مساءً
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Waleed

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