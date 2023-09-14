بريطانيا تعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة مليون جنيه إسترليني للمتضررين من فيضانات ليبيا

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أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم دعم مالي بقيمة مليون جنيه إسترليني لمساعدة المتضررين من الفيضانات الشديدة التي اجتاحت ليبيا مؤخراً.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تصريحٍ له اليوم: “أن هذا التمويل سيسهم في توفير الدعم اللازم للأشخاص الأكثر تضرراً، وبالأخص النساء والأطفال والأفراد الذين اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات”, موكداً أن بلاده مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمناطق التي تأثرت بالكوارث الطبيعية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية، لتقييم الاحتياجات الملحة وتقديم الدعم المناسب .