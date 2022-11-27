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بريطانيا: روسيا تزيل رؤوساً نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 27 نوفمبر 2022 - 12:17 صباحًا
epa10324694 A still image taken from a handout video provided by the Russian Defence Ministry press-service on 24 November 2022 shows a Russian Navy vessel launching a missile from the Black Sea. On 24 February 2022 Russian troops entered the Ukrainian territory in what the Russian president declared a 'Special Military Operation', starting an armed conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT -- BEST QUALITY AVAILABLE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

المناطق_وكالات

أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، أن روسيا غالباً ما تزيل رؤوساً نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن صوراً مفتوحة المصدر تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا، يبدو أنه كان مصمماً في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي. وأضافت أنه يُجرى على الأرجح وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية. وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أنه من غير المرجح تحقيق نتائج موثوق بها ضد الأهداف، مردفة: «أياً كان هدف روسيا فإن هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى».

في غضون ذلك، بدأت الحكومة الأوكرانية إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون جنوبي البلاد، التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة عليها أخيراً. وقالت وزارة البنية التحتية إنه تم نقل 100 شخص بالقطار إلى خملنيتسكي في غربي أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن من بين الأشخاص الذين تم نقلهم 26 طفلاً وستة مرضى. وتحت ضغط الضربات الأوكرانية المضادة، انسحبت القوات الروسية من خيرسون في منتصف نوفمبر الجاري، بعدما سيطرت على المدينة منذ أوائل مارس الماضي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 27 نوفمبر 2022 - 12:17 صباحًا
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