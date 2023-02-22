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بريطانية تحتفل بيوم التأسيس: أنا سعودية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 فبراير 2023 - 11:35 مساءً

المناطق_الرياض

شاركت سيدة بريطانية المواطنين فرحتهم بيوم التأسيس على طريقتها الخاصة.

وظهرت البريطانية في فيديو متداول أعادت نشره قناة العربية، تتحدث بلهجة متقاربة مع اللهجة السعودية قائلة: إنني أحتفل بنفس التأسيس.

وقالت السيدة البريطانية: إنني سعودية، معبرة عن فخرها بالمملكة ويوم تأسيسها.

يوم التأسيس

تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 22 فبراير 2023 - 11:35 مساءً
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Waleed

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