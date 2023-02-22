بريطانية تحتفل بيوم التأسيس: أنا سعودية

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شاركت سيدة بريطانية المواطنين فرحتهم بيوم التأسيس على طريقتها الخاصة.
وظهرت البريطانية في فيديو متداول أعادت نشره قناة العربية، تتحدث بلهجة متقاربة مع اللهجة السعودية قائلة: إنني أحتفل بنفس التأسيس.
متداول: سيدة بريطانية تحتفل بـ #يوم_التأسيس.. وتردد "أنا سعودية" #السعودية
#KSA #SaudiFoundingDay pic.twitter.com/VcrRIj00bs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 22, 2023
وقالت السيدة البريطانية: إنني سعودية، معبرة عن فخرها بالمملكة ويوم تأسيسها.
يوم التأسيس
تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.