“بريق الفوز” و”نايا” أبطال سباقات المزاد في الحفل الـ (51) لموسم سباقات الطائف 2023‪

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أسدل نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية الستار عن نهاية الحفل الحادي والخمسين الذي شهد تنافساً قوياً مرتقباً في موقعتي أشواط مساهمة نادي سباقات الخيل، للخيل المباعة في مزاد 2022 حيث فاز الجواد “بريق الفوز” ، لإسطبل عاديات القائد، بمساهمة نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2022، فيما فازت الفرس “نايا” للمالك عبدالرحمن سعيد عبدالله السيد بمساهمة نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2022.

وحقق الجواد “مفروض”، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كأس تحدي نادي سباقات الخيل، فيما حقق الجواد “أنتجين” للمالك عبدالإله عبدالله سليمان النغيمشي، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وسلم الجوائز للفائزين الأربعة المشرف العام على سباقات الطائف2023 خالد العشري ـ كل فائز على حدةـ وذلك في الحفل الـ (51) لموسم سباقات الطائف2023‪.

حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات. وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد بالب للمالك سعد علي معجب المطيري، وتدريبات ناصر فواز، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط الثاني على مسافة 1400م، فاز به الجواد صنست أند فين، للمالك مشعل محسن المطيري، وتدريبات مشعل المطيري، بقيادة الخيال أحمد الأزهري.

الشوط الثالث على مسافة 1400م، فازت به الفرس ركود الأنصاري، للمالك ناصر محمد ناصر الشبيبي، وتدريبات ريعان البراهيم، بقيادة الخيال عبدالله الخميس.

الشوط الرابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد وكيد لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات احمد محمود، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.

الشوط الخامس على مسافة 1600م، فاز به الجواد شبل جوده، للمالك حسام عبدالله فهد الدامر، وتدريبات ريعان البراهيم، بقيادة الخيال عبدالله الخميس.

الشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد مفروض، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله البداح، بقيادة الخيال محمد الشريماء.

الشوط السابع على مسافة 2000م، فاز به الجواد أنتجين للمالك عبدالإله عبدالله سليمان النغيمشي، وتدريبات ناصر فواز، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط الثامن على مسافة 1400م، فازت به الفرس نايا للمالك عبدالرحمن سعيد عبدالله السيد، وتدريبات نايف المسعودي، بقيادة الخيال لويس موراليس.

الشوط التاسع على مسافة 1400م، فاز به الجواد بريق الفوز، لإسطبل عاديات القائد، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال نايف العنزي.