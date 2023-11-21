“بريليانس أوف ذي سولز”.. تركيب فني مبهر لفنانة يابانية وسط أحياء العُلا

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يُعرض التركيب الفني “بريليانس أوف ذي سولز”، خلال هذه الفترة، في حي الفنون الجديدة بمحافظة العُلا، وهو جزء من سلسلة “غرفة مرآة اللانهاية”، التي تقدمها الفنانة اليابانية يايوي كوساما، للمشهد الفني المزدهر في المملكة.

ويجد الزوّار أنفسهم ضمن رحلة تستكشف رؤية الفنانة اليابانية الاستثنائية للتأملات التي لا نهاية لها، بمساحة صغيرة خادعة ذات أسطح عاكسة ومياه تحيط بالمنصة المركزية، حيث تتجسّد عبقرية الفنانة في قدرتها على تحويل مساحة ضيقة إلى عالم لا نهائي من التعبير الفني.

وتعدّ “بريليانس أوف ذي سولز” تحفةً فنية خلابة وموقعاً مثالياً لالتقاط الصور المذهلة، حيث تمّ تصميم التركيب بأسلوب يتناغم مع البيئة الطبيعية المحيطة بالعُلا، وتُعلَّق مجالات الضوء متعددة الألوان على ارتفاعات وفواصل مختلفة من السقف، مما يستحضر صور الأجرام السماوية والنجوم والكواكب والمجرات، فيُنقَل المُشاهِد إلى بُعد أثيري لا حدود له.

وسيكون الدخول إلى “بريليانس أوف ذي سولز” مجانياً، ومتاحاً من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساء على مدى شهرين.

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