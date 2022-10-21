بسبب إمداد روسيا بطائرات مسيرة.. بريطانيا تفرض عقوبات على إيران

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أعلنت بريطانيا، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على 3 عسكريين إيرانيين وشركة لتصنيع الأسلحة؛ لتورطهم في إمداد روسيا بطائرات مسيرة استخدمتها في الهجوم على مدنيين واستهداف البنية التحتية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات شملت 3 من كبار قادة الجيش الإيراني وهم: محمد حسين باقري، وسيد حجة الله قريشي، وسعيد آقاجاني؛ إذ سيخضعون لتجميد الأصول وحظر على السفر، مؤكدة أنهم كانوا “مسؤولين بشكل شخصي” عن توفير الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن بريطانيا فرضت عقوبات على شركة شاهد لصناعات الطيران، وهي الشركة الإيرانية المصنعة لطائرات شاهد المسيرة، بتجميد أصولها.