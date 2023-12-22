بسبب استمرار التوترات في الشرق الأوسط.. النفط يصعد “1%”

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صعدت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم (الجمعة)، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنجولا الانسحاب من “أوبك” أثار تساؤلات بشأن مدى كفاءة المنظمة في دعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً، أو 1.1%، إلى 80.25 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتاً، أو 1.1% إلى 74.70 دولار للبرميل.

وعلى الصعيد الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4% للأسبوع الثاني على التوالي؛ إذ أدى القلق بشأن الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار.

وتتجنب المزيد من شركات النقل البحري البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن دعماً للفلسطينيين؛ مما تسبب في اضطرابات التجارة العالمية عبر قناة السويس التي تمر بها حوالي 12% من حركة التجارة العالمية.

وكانت أنجولا قد احتجت في السابق على قرار مجموعة “أوبك ” بالموافقة على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ في المجمل نحو 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2024.