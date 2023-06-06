بسبب الأحوال الجوية.. «تعليم الطائف» تعلن تحويل الدراسة عن بُعد اليوم للمدارس المسائية

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أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء، للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر، وذلك بسبب الأحوال الجوية.
وقال الحساب الرسمي لإدارة تعليم الطائف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس».
وأضاف: «تقرر تحويل الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء 17 / 11 / 1444هـ للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي».