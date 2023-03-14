بسبب الأمطار.. استمرار الدراسة عن بعد في تعليم عسير وتبوك غداً

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقتي عسير وتبوك اليوم الاثنين عن استمرار الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد” عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس .

وأوضحت أن القرار جاء بسبب استمرار الحالة المطرية بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع .

كما أعلنت إدارة تعليم الخرج استمرار تعليق الدراسة الحضورية غداً، في إدارتي الخرج والدلم، وتحويلها عن بعد عبر “مدرستي”، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، إضافة إلى النماص والقنفذة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع زخات البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.