بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية بعدد من المناطق وتحويلها عن بعد

المناطق-متابعات

أعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق المملكة تعليق الدراسة الحضورية غداً (الأحد)؛ وذلك بسبب التقلبات الجوية.

وشمل التعليق، مكة المكرمة، والباحة، وجدة، والطائف، والنماص، والمدينة المنورة، والقنفذة، وحائل، والقصيم ونجران وقررت الإدارات تحويل الدراسة إلى منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت جامعتا نجران وطيبة بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية للطلاب اليوم في المقر الرئيسي وفروعهما بباقي المحافظات، لتكون عن بعد عبر البلاك بورد، وذلك بسبب الأحوال الجوية بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكد في تقريره اليومي أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض والقصيم وحائل.