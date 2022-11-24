بسبب الأمطار.. خريطة الإغلاقات في المدارس والطرق بمنطقة مكة

المناطق_جدة

تشهد منطقة مكة المكرمة اليوم حالة من الطقس العاصف مع أمطار غزيرة، ما دعا المركز الوطني للأرصاد إلى تحذير المواطنين من الأماكن التي تشهد بعض الخطورة.

كما شهدت المنطقة العديد من الإغلاقات، وشملت طرقًا وأنفاقًا ومدارس، أيضًا امتد التأثير للمطارات التي تأثرت الرحلات فيها بموجة الطقس السيئة، خاصة محافظة جدة، التي كانت الأكثر تأثرًا.

إغلاق طرق وتحذير من المرور بأنفاق في مكة

أغلق مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة اليوم طريق الحرمين من جسر المنتزهات إلى جسر الملك عبدالله بالاتجاهين.

كما أهاب المركز بالجميع تجنب الأنفاق التالية:

• الأمير ماجد مع فسلطين “كامل”

• الملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال

• الجامعة في اتجاه الشمال

• الملك الملك عبد الله مع طريق المدينة باتجاه الغرب

من جانبه أعلن مرور محافظة جدة إغلاق أنفاق عديدة:

• الطير

• سوق السلام مول شمالًا

• فلسطين مع السبعين

• الملك عبد الله مع الستين باتجاه الجنوب

• الملك عبد الله مع المدينة غرب

تعليق الدراسة بمدارس جدة وتأجيل الاختبارات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، تعليق الدراسة اليوم في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران, أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة لليوم الخميس، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في المدارس بالمناطق المذكورة.

وأبان أنه سيجري تأجيل اختبارات يوم الخميس في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في تعليم جدة، على أن يكون إجراء الاختبارات في يوم الخميس 8 ديسمبر المقبل من الفصل الدراسي الثاني ضمن اليوم الدراسي.

سيتم تأجيل اختبارات يوم غدٍ الخميس 30 / 4 / 144 هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بـ #تعليم_جده على أن يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس 14 / 5 / 1444 هـ من الفصل الدراسي الثاني،وتؤدى ضمن اليوم الدراسي. — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) November 23, 2022

مطار الملك عبد العزيز يعلن تأخر الرحلات بسبب الطقس

شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية اليوم، بسبب الأحوال الجوية التي تمر بالمنطقة.

وأوضحت إدارة المطار في تنويه عبر حسابه على تويتر، أن مواعيد الرحلات تبدلت بسبب الطقس بعدما تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية.

ويتواصل المطار مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.