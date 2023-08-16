بسبب الإصابة.. الأهلي يعلن غياب فيرمينو عن موقعة الخليج

المناطق_الرياض

أعلن النادي الأهلي عن تأكد غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عن مباراة فريقه أمام الخليج، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونشر حساب الأهلي عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بيانًا، يُعلن فيه عن تعرض فيرمينو لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وقرر الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، إراحة فيرمينو في مباراة الفريق المقبلة أمام الخليج، والمقرر لها مساء الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يتابع فيرمينو مع الجهاز الطبي جلسات صباحية ومسائية، من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية الفترة المقبلة.