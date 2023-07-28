بسبب الإعصار «دوكسوري».. الصين تطلق «الإنذار الأحمر»

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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إطلاق تحذيرات بـ«اللون الأحمر» لمواجهة الإعصار دوكسوري، القادم من الفلبين بعد أن تسبب في مقتل ما يصل لـ 7 أشخاص ونزوح أكثر من 26 ألف شخص.

كما تسبب الإعصار «دوكسوري» الذي ضرب الفلبين خلال الأيام القليلة الماضية في انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق المتضررة، في حين ألغيت عشرات الرحلات الجوية وعلقت الرحلات البحرية، تاركة خلفها آلاف العالقين.

وتضرر حوالي 328 ألفا و356 شخصا في 31 إقليما من الإعصار الذي جرى تصنيفه حاليا بأنه إعصار خارق، حيث يحمل زوابع تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.

ويعتبر «الإنذار الأحمر» هو أعلى مستوى من الإنذارات الدولية للاستعداد لمواجهة الأعاصير والحرائق الخطيرة.

وتعتمد الصين في نظامها التحذيري ضد العواصف على أربعة مستويات مختلفة، أعلاها على الإطلاق هو «الإنذار الأحمر»، حيث من المتوقع أن يثير الإعصار دوكسوري «وهو الخامس الذي يضرب الصين لذا العام» عواصف وأمطاراً غزيرة في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.

وكانت وكالة شينخوا الصينية قد نقلت عن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية قوله في بيان، «إن الإعصار الذي تم رصده فوق المحيط على بعد نحو 220 كيلومتراً جنوب غرب ألوانبي بأقصى الطرف الجنوبي من تايوان الصينية صباح اليوم من المتوقع أن يتحرك نحو الشمال الغربي، بسرعة تتراوح بين 10 كيلومترات و15 كيلومتراً في الساعة مع ازدياد شدته.»

وأضاف المركز: «إنه من المرجح أن يهبط الإعصار في المناطق الساحلية بمدينة جينجيانغ في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، والمناطق الحدودية لمقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ.»

وتابع: «إن بعض المناطق الساحلية ستشهد هبوب رياح قوية من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، وستصل السرعة القصوى للرياح في بعض المناطق المذكورة إلى ما بين 20.8 و 36.9 متراً في الثانية، كما ستشهد تايوان وفوجيان وتشجيانغ أمطاراً غزيرة، كما ستشهد بعض الأجزاء من تايوان أمطاراً غزيرة يصل منسوبها إلى ما بين 250 ملم و400 ملم.»