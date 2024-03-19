بسبب الحالة المطرية.. “تعليم القصيم” تُعلِّق الدراسة الحضورية غدًا

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استقرت إدارة تعليم القصيم على تحويل الدراسة الحضورية، غدًا (الثلاثاء)، لتكون عن بعد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أنه تقرر تحويل الدراسة لتكون عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلبة ومنسوبي مدارس الإدارة ومكاتب التعليم وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم (الأربعاء) المقبل، تشمل هطول الأمطار، ونشاطًا لرياح مثيرة للغبار، وارتفاعًا في الأمواج على السواحل، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة.

فيما تشهد مناطق عسير وجازان والقصيم، وحفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية في المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة.