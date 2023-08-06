بسبب “الحرارة”.. خروج قطار عن مساره بمولدوفا

المناطق_متابعات

تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها مولدوفا في ضعف قضبان السكك الحديدية، ما أدّى إلى خروج 6 عربات من أصل 61 عربة في قطار متجه إلى أوكرانيا، عن مساره.

وأفاد جهاز السكك الحديدية في مولدوفا بأن عربات القطار التي خرجت عن مسارها كانت محملةً بالحبوب، حيث كان القطار متجهاً من خط كولما-سيدير-لونجا في الطريق إلى ميناء ريني الأوكراني النهري.

ويصدر المزارعون في مولدوفا عادة الحبوب والبذور الزيتية إلى رومانيا وتركيا، ويستعدون لتصدير 800 ألف طن من محصول قمح قوي بلغ 1.2 مليون طن هذا العام.