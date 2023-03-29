بسبب الزلزال المدمر.. أكثر من 800 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم في تركيا وسوريا

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أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم (الثلاثاء)، أن نحو 828 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي.

وأشارت البيانات الأولية إلى أن الزلزال في تركيا أدى إلى خفض عدد العاملين بنحو 658 ألفاً، وفي سوريا تكبدت خسائر فادحة بالاقتصاد وسوق العمل حيث فقد نحو 170 ألف عامل وظائفهم نتيجة الزلازل.

وحذرت منظمة العمل الدولية، من احتمال تفاقم الفقر وزيادة عمالة الأطفال، في ظل غياب المساعدات العاجلة، مشيرة إلى أن المقاطعات المتضررة في تركيا تضم أكثر من 4 ملايين عامل، يعمل معظمهم في الزراعة والتصنيع والتجارة وفي غيرها من الخدمات ذات العائد المنخفض.

يذكر، أن مانحين دوليين، تعهدوا خلال مؤتمر في بروكسل الأسبوع الماضي، بتقديم 7 مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال.