بسبب الزلزال.. غلق المدارس والجامعات في لبنان غدا

المناطق_وكالات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية عن غلق المدارس والجامعات غداً الثلاثاء بسبب الهزة الأرضية الأخيرة، وفق العربية.

وجاء في بيان للوزارة: “إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة ، يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٢١/٢/٢٠٢٣ ، بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء اليوم وشعر بها سكان لبنان والمنطقة”.

وكلف وزير التعليم المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة ، الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني ، لم تكن ظاهرة في الكشف الأول ، ودعاهم إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة ، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية .