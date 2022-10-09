بسبب “السكر المستتر”.. خبيرة تغذية تُحَذر من هذه الأطعمة

وتضيف: يحتوي الموز والكاكي والعنب، على نسبة عالية جدًّا من السكر. وأن العسل يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي لا يحفز إفراز الأنسولين، أي أنه مفيد لمن يعاني من النوع الأول من مرض السكري، ولكنه من جانب آخر يسبب زيادة الوزن.