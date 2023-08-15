بسبب القيود.. شركات أمريكية تهدد بالانسحاب من بريطانيا

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هددت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بالانسحاب والخروج من سوق المملكة المتحدة؛ بسبب معاناتها من بعض القيود واللوائح التنظيمية.

وتزايدت التهديدات مع قرب إقرار قانون الأمان على الإنترنت، والذي يهدف إلى حماية الأطفال عبر وضع قواعد صارمة حول مراقبة محتوى التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى احتوائه على عقوبات مالية عالية وفترة سجن للمديرين التنفيذيين التقنيين حال فشل الشركات في الامتثال.

وألمحت “واتساب” و”سيجنال” إلى الخروج من سوق المملكة المتحدة؛ بسبب وضع شرط بالقانون ينص على تمكين سلطات تطبيق القانون من الاطلاع على الرسائل المشفرة إذا كان هناك خطر على الأمن القومي أو حماية الطفل.

وبدأت تشعر العديد من الشركات بأن هذا القانون يمنح قدراً غير مسبوق من القوة لهيئة واحدة، وهو ما دفع شركة “آبل” إلى التهديد بإزالة فيس تايم و iMessage من المملكة المتحدة.