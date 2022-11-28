بسبب “المنخفض القبرصي”.. الأرصاد: تبوك على موعد مع تساقُط الثلوج (صور)

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قال مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية فرحان العنزي، إن منطقة تبوك على موعد مع تساقط الثلوج على قمم “جبل اللوز”، ومنطقتَيْ علقان والزيتة؛ وذلك بسبب المنخفضات القطبية شديدة البرودة، التي تتحرك في مسار قبرص وجنوب تركيا، ويطلق عليها “المنخفض القبرصي”.

وأوضح “العنزي”، أن الهطولات الثلجية في شمال المملكة وخاصة “جبل اللوز” تعتمد على مدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، وقد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك، ونادرًا ما يصل إلى جنوب تبوك حيث جبال الحرة.

وعزا الهطولات الثلجية التي تستهدف المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، دون غيرها رغم ارتفاعاتها البسيطة مقارنة بجبال السروات إلى وقوعها على مسار المنخفض وتعمقه.

وأشار إلى أنه بالرجوع للحالة المناخية نجد أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير الأكثر حدوثاً للحالات السابقة، وبشكل أقل شهر مارس أو أواخر شهر نوفمبر.