بسبب تباطؤ مبيعات الرقائق .. انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 20.2 %

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أظهرت بيانات اليوم أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت 20.2% على أساس سنوي في أول عشرة أيام من أكتوبر بسبب تباطؤ مبيعات الرقائق في الخارج.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 11.8 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر بالمقارنة مع 8.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الواردات 11.3% على أساس سنوي إلى 15.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.8 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

ويعزي هذا التراجع إلى قلة عدد أيام العمل خلال الفترة حيث بلغ 5 أيام مقارنة مع 5.5 أيام في العام الماضي.

وتراجعت صادرات البلاد من الرقائق 20.6% على أساس سنوي في أول 10 أيام من الشهر الجاري لتصل إلى 2.2 مليار دولار، كما انخفضت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 21.3% إلى مليار دولار.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات والسفن 5.4% و76.4% خلال نفس الفترة إلى 945 مليون دولار و508 ملايين دولار على التوالي.

وبحسب الدولة، بلغت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد 2.9 مليار دولار بانخفاض 23.4% عن العام الماضي.