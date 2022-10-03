بسبب تهديد.. إخلاء طائرة بمطار أمريكي

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أخلت السلطات الأميركية، طائرة ركاب تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” “American Airlines”، كانت متجهة من تكساس إلى نيومكسيكو، وعلى متنها 179 شخصًا، بعد هبوطها في مطار ألبوكيركي، بولاية نيو مكسيكو، على إثر تهديد أمني.

نقل ركاب الطائرة

وقالت إدارة مطار ألبوكيركي إن جميع الأشخاص البالغ عددهم 179 شخصًا، والذين كانوا على متن “الرحلة 928” من “دالاس فورت وورث” نقلوا من الطائرة في الصباح في مطار صانبورت ألبوكيركي الدولي ثم توجهوا إلى صالة المطار.

وقال مسؤولو المطار إنه من المتوقع أن يشهد ركاب رحلات شركة “أمريكان إيرلاينز” الذين يسافرون من المطار تأخيرات في الرحلات أثناء التحقيق في الواقعة.

الأسباب مجهولة

ولم يكشف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” في البوكيركي عن طبيعة التهديد الأمني، لكنهم قالوا إن الأمر قيد التحقيق، وأنه لا توجد معلومات أخرى متاحة.