بسبب حزام الأمان.. الشرطة البريطانية تغرم ريشي سوناك

فرضت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة غرامة على رئيس الوزراء ريشي سوناك لركوبه سيارة دون ارتداء حزام الأمان أثناء تصوير مقطع مصور لوسائل التواصل الاجتماعي، وهي ضربة محرجة محتملة في وقت يحاول فيه إنعاش مصير حزبه.

واعتذر سوناك أمس الخميس عما وصفه بأنه “خطأ قصير الأمد في التقدير”.

وكان سوناك يصور مقطعا مصورا من المقعد الخلفي لسيارته أثناء سفره في شمال إنجلترا دون أن يرتدي حزام الأمان.84

وناقش سوناك في المقطع المصور أحدث حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد، لكن ظهوره بدون حزام أمان، أثار حملة انتقادات ضده وصلت إلى مطالبة البعض بتغريمه 500 جنيه استرليني قيمة المخالفة.

وهذه هي العقوبة الثانية التي تلقاها سوناك من الشرطة بعد أن اكتشفت العام الماضي أنه انتهك قواعد إغلاق كوفيد-19 إلى جانب رئيس الوزراء حين ذاك بوريس جونسون.

وتمثل الغرامة تحديا جديدا لسوناك الذي يأتي حزب المحافظين الذي يتزعمه في مرتبة تالية بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني 2025 على أقصى تقدير.

وقال متحدث باسم مكتب سوناك في داوننج ستريت في بيان “يقبل رئيس الوزراء تماما أن هذا كان خطأ واعتذر. وسيلتزم بالطبع بالغرامة”.

وأكدت شرطة مقاطعة لانكشاير بشمال إنجلترا أنها أصدرت إخطارا بتوقيع غرامة بحق رجل يبلغ من العمر 42 عاما من لندن.

وبهذا يصبح سوناك ثاني رئيس وزراء، بعد جونسون، يتم تغريمه بهذه الطريقة.

يذكر أن القانون في المملكة المتحدة يفرض عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

