بسبب رفع القيود.. الصين تُعلن ارتفاع إصابات كورونا بشكل لا يمكن حصره

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بسبب رفع القيود، أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم، أن الإصابات بفيروس كورونا، ارتفعت بشكل لا يمكن حصره.

إصابات كبيرة وتكدس الحالات في المستشفيات

وأوضحت السلطات الصينية، أنه بعدما رفعت القيود المفروضة وتخلت عن سياستها الصارمة «صفر كوفيد» عقب موجة من الاحتجاجات عليها، سجلت مقاطعات عدة في الصين، خلال الأيام الأخيرة إصابات كبيرة وتكدست حالات كورونا في مستشفيات مختلفة حول البلاد.

الأرقام عاودت الارتفاع بشكل كبير

وأكدت أنها اضطرت إلى التخلي عن قيودها الصارمة تحت ضغط الاحتجاجات؛ لتعاود الأرقام في الارتفاع بشكل كبير ملأ المستشفيات وسط نقص في الأطقم الطبية المطلوبة، وتكدس للحالات.

وكشفت مجلة «كايشيين» الصينية، أنه منذ قررت السلطات تخفيف القيود الصارمة الأسبوع الماضي، أصبحت المستشفيات عبر البلاد مكدسة بموجة من المرضى المصابين، مشيرة إلى المستشفيات في المدن الرئيسية مثل بكين وجوانجتشو وتشنجدو وشيجياتشوانج، شهدت ارتفاعًا متسارعًا في الإصابات بشكل لا يمكن حصره.

الصين تُعطِّل نشر أعداد المصابين الجدد

وقررت لجنة الصحة الوطنية في الصين – ابتداء من اليوم – تعطيل نشر عدد الإصابات الجديدة بكورونا المصحوبة بأعراض، لأن كثيرين لا يخضعون للاختبار الآن، مما يجعل الإحصاء بدقة أمرًا صعبًا.

تسجيل 2291 إصابة جديدة

وحسب «رويترز»، فقد أعلنت الصين عن تسجيل 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 13 ديسمبر.

وكانت قد سجلت 7679 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2315 مصحوبة بأعراض و5364 دون أعراض، لافتة إلى أنها سجلت 7451 حالة في المجمل بما في ذلك الإصابات غير المصحوبة بأعراض، ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها متوقفًا عند 5235 حالة وفاة.