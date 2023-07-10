بسبب قواعد السلامة.. أمريكا تفتح تحقيقاً مع “تسلا”

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فتحت إدارة السلامة المرورية الأمريكية على الطرق السريعة مجدداً، تحقيقاً غطى نحو 1.8 مليون سيارة “تسلا” في الولايات المتحدة؛ بسبب تسارع غير مقصود في طرازات “تسلا S، و X، و 3 ، وY”.

وكان مكتب تحقيقات العيوب (ODI) تلقى التماساً قبل أيام، بفتح تحقيق في مخالفة سيارات تسلا الكهربائية لقواعد السلامة المرورية، إلا أنه جرى إعادة فتح التحقيق بعد اكتشاف عيوب في تصميم العاكس.

ويدعي الالتماس أن هذه العيوب تسمح للتيار الكهربائي العالي المتقطع بالتدفق عبر النظام الكهربائي للمركبة بجهد 12 “فولت”، مما يمنع نظام التشخيص في تسلا من التعرف عليه على أنه خطأ.