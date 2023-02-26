بسبب لكمة.. يعيش بنصف جمجمة

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لم يكن البريطاني برادن سترومبرغ، يعلم أنه سيفقد نصف جمجمته، جرّاء لكمة قوية وجهها إليه أحدهم فجأة بلا مبرر، في أحد المتاجر، بينما كان برفقة خطيبته.

إذ حولت حياته إلى كابوس مخيف، كونها تسببت بعيشه، حالياً، في خوف وقلق دائمين من تعرضه لضربة أخرى تقضي على حياته نهائياً. وفي التفاصيل، تعرض سترومبرغ، البالغ من العمر 27 عاماً، والقاطن في نوتنجهامشاير، حسب ما أفاد موقع 24، إلى لكمة قوية في وجهه ورأسه، من قبل عامل، حيث هاجمه عامل من الخلف، وذلك بمقاطعة ديربيشاير البريطانية، ليتركه فاقداً للوعي.