بسبب وجبة.. زوجان أمريكيان يطالبان “ماكدونالدز” بتعويض 15 ألف دولار

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ظرت محكمة مقاطعة بروارد في ولاية فلوريدا الأمريكية، قضية رفعها والدا طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام بحق سلسلة مطاعم “ماكدونالدز”، عقب ظهور تشوهات جلدية لدى الطفلة بعد تناولها قطعة دجاج من المطعم.

وطالب والدا الطفلة سلسلة المطاعم الشهيرة بتعويض قدره 15 ألف دولار، نظير التشوهات التي حدثت في أصابع وفخذ الطفلة بسبب سخونة قطعة الدجاج، حيث وصفا الوجبة بأنها معيبة وضارة وغير صالحة بسبب سخونتها الشديدة.

وأحضر ممثل عائلة الطفلة أمام المحكمة خلال المرافعة وجبة من وجبات المطعم وقدمها إلى القاضي مطالباً بالتعويض، إلا أن ممثل “ماكدونالدز” شدد على أن بقاء القطعة عالقة بين حزام الأمان وجسم الطفلة هو السبب الذي أدى إلى الاحتراق وليس درجة الحرارة المرتفعة لقطعة الدجاج.