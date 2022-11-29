بشرى سارة تنقذ رينارد قبل مواجهة المكسيك

حسم منتخب السعودية الأول لكرة القدم،مشاركة أحد نجومه، في المباراة الحاسمة أمام المكسيك، يوم غد الأربعاء، خاصة في ظل الغيابات الكبيرة التي يُعاني منها الأخضر لـ “الإصابة والإيقاف”.

ومن المقرر، أن يواجه منتخب السعودية، نظيره المكسيكي في العاشرة من مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة “الأخيرة” من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم “قطر 2022”.

ويتواجد الأخضر، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، التي تستضيفها الدوحة، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، إلى جانب كلًا من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وشارك نجم الأضر محمد كنو، متوسط ميدان الهلال، في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث كان يعاني اللاعب من لإصابة قبل أيام، وزادت التكهنات حول مصير مشاركته في لقاء المكسيك المقبل.

ويلتقي المنتخب السعودي الأول كلرة القدم بنظيره منتخب المكسيك، في أخر مباريـــاته بدور المجموعات، حيث يمح للفوز وحسم الـ3 نقاط من أجل التأهل إلى دور الـ16، برفقة أيًا من الأرجنتين وبولندا.

وبات منتخبنا الوطني بحاجة ماسة إلى الفوز بمواجهة المكسيك من أجل التأهل إلى الدور الثاني “دور الـ16” بكأس العالم قطر 2022، حيث تتنافس جميع فرق المجموعة الثالثة على فرصة التأهل حتى الآن.