بشرى سارة لـ النصر.. ماذ حدث؟

شهد الفريق الكروي الأول لنادي النصر أنباء سارة خلال جلسته التدريبية الجماعية مساء اليوم الأحد، مما يفتح أفاق الأمل أمام المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي من المتوقع أن يضيف له عنصر قوة جديد في فريقه.

قال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الرسمي على موقع التــواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الأرجنتيني بيتي مارتينيز والإيفواري كونان قد مصلوا إلى العاصمة الرياض مساء اليوم الأحد، مؤكدًا أن كلاهما جاهز للمشاركة في تدريبات العالمي.

لم يتمكن النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز من اللعب في أي من مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2022-2023 بسبب إصابات متعددة في الركبة، أما كونان، فقد حظي الظهير الأيسر الإيفواري بأفضل أيامه مع النصر وكان متميزًا منذ وصوله صيف عام 2022.

جدير بالذكر أن دوري روشن السعودي سيعود في 15 ديسمبر من العام المقبل بعد أن يكون المنتخب السعودي شاغرا عقب كأس العالم 2022.