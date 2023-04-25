بشعار “أجندة 2030”.. المملكة تُشارك بمنتدى الشباب في نيويورك

المناطق_متابعات

يبدأ وفد من المملكة اليوم (الثلاثاء) في المشاركة بمنتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، الذي يستمر حتى يوم 27 أبريل الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويحمل المنتدى شعار “تسريع التعافي من كوفيد 19 والتنفيذ الكامل لأجندة 2030 مع الشباب ومن أجلهم”، حيث يسعى في دورته هذا العام إلى تمكين الجيل القادم من التواصل مباشرة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويترأس وفد المملكة المشارك في منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023، المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط عثمان المعمر، كما يضم الوفد ممثلين من سلام للتواصل الحضاري، وشركة أميك فوستر ويلر إنيرجي وشركاتها الهندسية.

فيما يركز المنتدى على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في دفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما يستعرض جدول أعمال منتدى شباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2023 ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.