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بطلقة في القلب.. انتحار رجل أعمال مصري لكثرة ديونه

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 12:28 صباحًا

المناطق ـ القاهرة

شهدت منطقة القاهرة الجديدة، واقعة مأساوية عندما أقدم رجل أعمال على التخلص من حياته، بسبب كثرة الديون المتراكمة عليه في أحد الكومبوندات الشهيرة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري، ملقاة داخل شقة سكنية في كومبوند شهير بـ القاهرة الجديدة، بحسب “القاهرة 24”.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وعثرت على الجثة ملقاة على الأرض، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالمعاينة عثر رجال المباحث على سلاح مرخص بجوار الجثة، وتبين أنه مصاب بطلقة في منطقة القلب أودت بحياته، بتكثيف البحث توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الضحية تخلص من حياته بسبب مروره بأزمة مادية لكثرة الديون المتراكمة عليه وعدم قدرته على السداد مما دفعه للتخلص من حياته.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 سبتمبر 2022 - 12:28 صباحًا
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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