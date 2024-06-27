بطل العالم في الملاكمة “آنتوني جوشوا” سفيراً لموسم الرياض

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أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن اتفاقية مع بطل العالم في الملاكمة البريطاني آنتوني جوشوا ليكون سفيراً لموسم الرياض.

وسيسهم “جوشوا” في الترويج لمجموعة واسعة من فعاليات الملاكمة العالمية خلال الموسم إضافة إلى حضوره مجموعة متنوعة من فعاليات موسم الرياض العالمي.

وأعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته باختيار “آنتوني جوشوا” كونه أحد أكثر الملاكمين تميزاً في عالم الملاكمة سفيراً للملاكمة لموسم الرياض، ليسهم في توسيع نطاق هذه الرياضة بشكل أكبر.

من جانبه نوه آنتوني جوشوا بأثر موسم الرياض وذلك من خلال المنافسة وحضور الأحداث في المملكة، مؤكدا حماسه الشديد لهذا التعاون .

وقال ” عندما تفكر في موسم الرياض، فأنت تفكر في الأحداث الأفضل في فئتها، وأنا أتطلع الآن إلى لعب دوري في تعزيز هذه السمعة بشكل أكبر”.