بطولة الشطرنج للجامعات السعودية تنطلق بجامعة “المؤسس”

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انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات في موسمه الـ13 (للطلاب والطالبات) وتستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 219 طالباً وطالبة، إذ يخوض 147 طالباً يمثلون 30 جامعة منافسات بطولة الطلاب، فيما تشارك 72 طالبة يمثلن 19 جامعة في بطولة الطالبات، وذلك بالقرية الرياضية.

وعقد مساء أمس الأربعاء الاجتماع الفني بحضور ممثلي الجامعات وخلال الاجتماع تم تحديد يومي الخميس والجمعة في الفترة الصباحية لمنافسات الطالبات ويوم الخميس والجمعة في الفترة المسائية والسبت في الفترة الصباحية لمنافسات الطلاب.

وخلال الاجتماع الفني رحب عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد بالوفود المشاركة في بطولة الشطرنج للجامعات السعودية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات في موسمه الـ13، وقدم شكره العميق لجميع اللجان المنظمة والتي تعمل وبشكل مستمر على خدمة ضيوف جامعة “المؤسس” وتوفير كافة الامكانات التي من شأنها إنجاح البطولة وتقديم صورة مشرقة عن الجامعة من جانبها أكدت نوف الحماد مديرة بطولة الطالبات جاهزية الجامعات لخوض المنافسات، وسط تفاعل كبير ما يدل على أنها ستشهد تنافساً كبيراً بين الطالبات.

في حين أوضح مدير بطولة الطلاب زامل العثمان أن البطولة ستقام بالنظام السويسري المعتمد في البطولات الدولية (7 جولات وزمن الجولة 15 دقيقة مع إضافة 5 ثوان لكلا اللاعبين مع كل نقلة)، مشيداً بالتعاون الكبير من جميع مسؤولي الفرق المشاركة، واستعداداهم الجيد لخوض المنافسات التي تشهد مشاركة عدد كبير من الطلاب والجامعات، متطلعا إلى أن تحقق البطولة هدفها من خلال نشر رياضة العقل، ما يعود بالفائدة على الطالب بشكل كبير، لكونها تعمل على زيادة نشاطه الذهني، ما ينعكس ذلك على زيادة نشاطه البدني.