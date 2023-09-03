بطولة العالم لرفع الأثقال تنطلق غداً في الرياض

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تنطلق غداً بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض؛ بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود ورؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة جميع استعداداتها؛ لافتتاح البطولة الأولى من نوعها عالمياً في تاريخ رياضة رفع الأثقال، كون المشاركة فيها ملزمة للتأهل لأولمبياد (باريس 2024)، إذ ستشهد مشاركة 2500 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت اللجنة المنظمة، استعداداتها للبطولة، منذ أكثر من عام منذ إعلان استضافة الرياض للبطولة، من حيث استخراج التأشيرات، واختيار تسعة فنادق لاستقرار البعثات المشاركة، وتسمية الفرق اللوجيستية والإعلامية والطبية والإدارية والتطوعية، إضافة إلى الاتفاق مع شركات عالمية متخصصة في معدات رياضة رفع الأثقال، وذلك لإخراج البطولة على النحو الذي يليق بسمعة هذه الرياضة بالمملكة.

وخصصت اللجنة 20 حافلة تعمل على مدار 16 ساعة يومياً لنقل الرياضيين من مقرات السكن لصالة التدريبات والمنافسات، حيث تم توفير أكثر من 70 منصة تدريبية للرياضيين، الذي اعتمد الاتحاد الدولي لرفع الاثقال جدول تدريباتهم بداية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

وستكون لجنة المنشطات، حاضرة في البطولة، حيث ستقوم يومياً بفحص أكثر من 50 عينّة فحص، إضافة إلى نشرها لمنشورات توعوية مطبوعة في صالات التدريب، بهدف التوعية حول خطورة استخدام المنشطات على حياة الإنسان بشكل عام، والرياضي -بشكل خاص-.

وأنشأت اللجنة المنظمة للبطولة مركزاً إعلامياً متكاملاً مجهزاً من جميع النواحي، من ركن لتناول الطعام، وخدمة اتصال إنترنت سريع، وركن مخصص للإجابة على استفسارات أكثر من 60 إعلامياً من مختلف دول العالم.

من جانبها أعلنت اللجنة المنظمة، السماح للجمهور بحضور افتتاح ومنافسات البطولة طوال أيام الدورة بشكل مجاني، كما وفرت اللجنة، مقاعد مهيئة للجمهور وقريبة من منصات المنافسة، للحصول على أفضل فرصة لمشاهدة نجوم الأثقال العالمية عن قرب.

بدوره أشاد رئيس الاتحاد الدولي للعبة محمد جلود بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي صاحب بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب التي احتضنتها محافظة جدة عام 2021م، كان له أكبر الأثر في اختيار المجتمع الدولي للعبة رفع الأثقال، لتكون المملكة أولى محطات العبور إلى أولمبياد باريس 2024م.

وامتدح جلود المعدات الرياضية الجديدة التي وفرتها اللجنة المنظمة لهذه البطولة، مضيفاً أن هذا الأمر يدل على حرص اللجنة على راحة وسلامة المشاركين كافة في البطولة، مما ستسهم في تقديم مستويات فنية عالية طوال أيام البطولة.

فيما أثنى مدير المنافسات بالاتحاد الدولي للعبة “ماتيوس لينسير” على صالات التدريبات اليومية والمنافسات، مشيراً إلى أن قرب المسافة بين الصالات ومقرات الأقامة؛ تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن اللجنة المنظمة أخذت على عاتقها، توفير كافة السبل التي تسهم في إنجاح البطولة.