بطولة المملكة لسلة الكراسي تواصل منافساتها في الجوف

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واصلت بطولة المملكة على الكراسي التي ينظمها الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي منافساتها على صالة نادي العروبة بمدينة سكاكا.

وأقيمت مساء الجمعة المباراة الأولى في الأدوار النهائية بين ناديي الرياض والرس وانتهت لمصلحة الرياض بنتيجة 62-54، فيما تختتم اليوم منافسات البطولة بإقامة مواجهتين، بين ناديي الرياض والرس وذلك بحسب نظام البطولة لتحديد الفريق البطل ووصيفه والتي تمثل ختام الموسم الرياضي لاتحاد الجلوس والكراسي لعام 1445هـ.

يذكر أن الأدوار التمهيدية اختتمت الخميس بـ 3 مواجهات، أسفرت نتائجها عن فوز نادي الرس على نادي الجوف 58 – 41، وتغلب نادي الرياض على نادي جدة بنتيجة 62-43، والتي انتهت بحصول الرياض على المركز الأول، والرس ثانياً، فيما نال الجوف المركز الثالث، ووقع في المركز الأخير نادي جدة.