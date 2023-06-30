بطول 540 كلم.. شبكات “سيول مكة” جاهزة

المناطق_مكة

ضاعفت أمانة العاصمة المقدسة، جهودها في تجهيز شبكات السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تبلغ طولها أكثر من 540 كيلومتراً.

وشدد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، على أن تصريف السيول يحتل جزءاً كبيراً في اهتمامات الأمانة، كونه يتعلق بالمحافظة على سلامة السكان والزوار وحجاج بيت الله الحرام، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على حياتهم.

ونوه إلى وجود شبكة ضخمة من شبكات تصريف السيول في مكة المكرمة تمتد تحت الأرض لأكثر من (540) كلم، منها حوالي (380) كيلومترا في مكة المكرمة وقراها و(160) كيلومترا في المشاعر المقدسة، وهي عبارة عن عبّارات صندوقية وقنوات أنبوبية وسدود وغيرها من القنوات.

ولفت إلى أن الأمانة تقوم خلال فترات هطول الأمطار بتشكيل العديد من فرق الطوارئ المزودة بعدد كبير من الكوادر البشرية والآليات والمعدات، للقيام بإزالة تجمعات المياه وإزالة ما قد ينتج من السيول من مخلفات أولاً بأول والتوجه إلى كافة المواقع المحتمل أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار.