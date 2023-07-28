“بعبع” سناب شات يطل من جديد

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أطل ما يمكن وصفه بـ”بعبع” تطبيق التواصل “سناب شات”، برأسه من جديد، على مستخدمي التطبيق الشهير، بعد أن كان مروره الأول خفيفاً، وواجه حملة واسعة من التذمر، نظير عدم القدرة على إزالته.

ويُعرف عنه أنه “روبوت” يقوم بالرد الآلي على مستخدمي التطبيق، لكنه هذه المرة بات أكثر احترافيةً، من خلال استخدامه عدة لغات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حين طُلب منه أغنية، أجاب بالقول: “أرسلت لك رابطاً لأغنية (حبيبي يا نور العين) للفنان عمرو دياب.. استمتع بالاستماع إليها”.

ويُعرف الصديق “الثقيل”، الذي لا يستأذن من حيث طلب الإضافة، وأدخله التطبيق بعد إجراء عدد من التحديثات، من باب استخدام الذكاء الاصطناعي، بـ”بوت السناب”، أو “My Al”، كخدمة دردشة في التطبيق.