بعثة أخضر الشاطئية تصل الى تايلاند استعداداً لكأس آسيا

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وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم (الأربعاء)؛ إلى مدينة بتايا ، لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.

ميدانيا؛ فرض الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، حصة تدريبية أُجريت في الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان اشتملت على جوانب ليلقيه مختلفة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الملعب.

يذكر بأن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.