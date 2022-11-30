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بعثة المكسيك تطلب تناول “الكبسة والجريش” للتفوق على الأخضر.. وسيدة سعودية: “أتمنى”

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 30 نوفمبر 2022 - 12:22 صباحًا

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المكسيكي، غدًا الأربعاء، خلال منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر، أن يواجه المنتخب السعودي منتخب المكسيك، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويستضيف اللقاء المرتقب استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

طلب غريب

وكشف منتخب “إل تري كولو”، عن طلب غريب قبل مواجهة الأخضر، مثُيرًا حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي العربي، حيث أوضحت صحيفة الرياض أن نجوم المكسيك طالـبوا بـ تناول الطعام السعودي قبل انطلاق المباراة المرتقبة.

ووفقًا لـ “الرياض”، فإن البعثة المكسيكة تعتقد أن الطعام السعودي وخصوصًا “الكبسة والجريش” هما السبب الأبرز في تألق الأخضر بمونديال قطر 2022، لذلك أرادت تناول هذه الأصناف قبل بدء لقاء الغد.

رد مفاجئ

وبعد انتشار طلب البعثة المكسيكية، أشارت تقارير صحفية أن سيدة سعودية وافقت على توفير الوجبات لنجوم “إل تري كولو”، مؤكدًة، أن الجريش والكبسة بالإضافة إلى وجود اللبن، يستببوا في حالة من الخمول والنوم.

وأكملت السيدة، أن هذا هو ما تتمناه للمنتخب المكسيكي أثناء المباراة لذا فهي سوف تتبرع وتقدم حافظات الطعام، بل وسترسلهم من مطار الملك خالد الدولي الى مقر البعثة المكسيكية في العاصمة القطرية الدوحة.

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جدير بالذكر، أن المنتخب السعودي يبحث عن الفوز ضد المكسيك من أجل التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، حيث تمكن من الفوز بهدفين لهدف على الأرجنتين بالجـولة الأولي، ومن ثم تلقى هزيمة مفاجئة ضد بولندا في اللقاء الثاني.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 30 نوفمبر 2022 - 12:22 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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