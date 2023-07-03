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بعثة النصر تصل البرتغال تحضيرًا للموسم الجديد

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 يوليو 2023 - 10:53 مساءً

المناطق_الرياض

وصلت بعثة فريق نادي النصر إلى البرتغالي لخوض معسكر الإعداد تحضيرًا للموسم الجديد (2023-2024).

ونشر نادي النصر عبر حسابه على “تويتر” صور وصول بعثة الفريق، وكتب: “وصلنا بحمد الله.. هُنـا فـارو.. النصر في البرتغال”.

وقرر نادي النصر إقامة معسكره التدريبي في البرتغال، وتحديدًا مدينة لشبونة، الذي يبدأ 3 يوليو المقبل ويستمر لمدة 3 أسابيع.

وبعد معسكر البرتغال سيطير النصر إلى اليابان، للمشاركة في “بطولة اليابان الدولية الودية”، وسيواجه باريس سان جيرمان يوم 25 يوليو 2023، ثم يواجه إنتر الإيطالي في 27 يوليو 2023.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 يوليو 2023 - 10:53 مساءً
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