بعدما انتقد “نزار قباني” واعتبره ليس شاعراً.. ضجة حول تصريحات الباحث في التاريخ رضا الشملاني العنزي: “يموت عمرو بن كلثوم مرة أخرى لو سمع شعر نزار “

أكد الباحث في التاريخ “رضا الشملاني العنزي”، إن “نزار قباني” لا يُعتبر بمثابة الشعراء الآخرين، مؤكداً على أن شعره “حداثي” ولا يمكن المقارنة به مع الشعراء القدماء.

وقال الشملاني في تصريحات للعربية، : “هذا شعره حداثي، لكن لو تروح للشعراء الحقيقيين تقولهم هذا شعر يقولوا لا، يمكن يموت عمرو بن كلثوم مرة أخرى لو سمع الخنبقة ذي”.

وأضاف الباحث أن ويل ديورانت، صاحب أكبر مشروع بشري لكتابة التاريخ، قال “أما الشعر فإن العرب ألزموا أنفسهم فيه بالقافية والوزن والموسيقى”، مما يعني أن شعر نزار قباني لا ينطبق على هذه المعايير التقليدية للشعر العربي.