بعدما ساهم في خسارة فريقه ضد الاتحاد.. بيان رسمي من الشباب تجاه محترفه أرون بوبيندزا

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أصدر مجلس إدارة نادي الشباب، بيانا رسميا، تجاه محترفه الغابوني أرون بوبيندزا، بعدما رفض الاستماع لمدرب فريقه، وأصر على تنفيذ ركلة جزاء تحصل عليها الشباب على حساب الاتحاد، خلال مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب الجوهرة المشعة.

وقال الشباب في بيانه، إنه سيتم التعامل مع تصرف اللاعب أرون بوبيندزا الخاطئ في مباراة الاتحاد، حسب لوائح النادي فنيًا وإداريا.

وأوضح: “وفي الوقت ذاته لن تسمح الإدارة بالتجاوزات الفردية غير المبررة تجاه اللاعب والخارجة عن أخلاق المجتمع الرياضي السعودي، ولا تمثله إطلاقاً، والتي سيتم التعامل معها قانونياً بشكل عاجل ودون تأخير بعد أن تم رصد كل هذه التجاوزات، ونؤكد وقوفنا مع اللاعب ومساندتنا الكاملة له”.

وخلال مباراة قمة الدوري السعودي بين الاتحاد والشباب في الجولة الـ24، وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل 1-1، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للشباب بعد لمسة يد على مدافع الاتحاد أحمد حجازي، في الدقيقة 96.

وبينما كان الشباب يستعد لاختيار المنفذ المتخصص، لحسم اللقاء المهم الذي كان سيعيدهم للمنافسة على اللقب، قرر المهاجم الغابوني أرون سالم بوبيندزا، تنفيذ الركلة بنفسه، في واقعة أثارت سخط المدرب الإسباني فيسنتي مورينو وقائد الفريق الدولي الأرجنتيني إيفر بانيغا، اللذين طالبا سالم بلابتعاد عن منطقة الجزاء، دون فائدة.

وقرر اللاعب الغابوني “الاستعراض” في تنفيذ ركلة الجزاء، حيث قام بركلها بطريقة خفيفة في وسط المرمى، لكن حارس الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، ظل في مكانه، ليمسك الكرة بسهولة تامة.

وبعد تنفيذ الركلة قرر المدرب مورينو إخراج بوبيندزا مباشرة بعد إضاعة الركلة، وإضاعة فرصة الشباب للعودة للمنافسة على لقب الدوري السعودي.