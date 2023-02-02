بعد أحداث هولندا.. ميسي يُفجر مفاجأة مدوية لأول مرة

اعترف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بأنه يأسف للحوادث التي وقعت خلال وبعد مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد هولندا.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل بركلات الترجيح بعد مباراة متوترة حيث دخل ميسي في جدال مع المدرب الهولندي لويس فان جال، وبعد المباراة، بدا ميسي محبطًا رغم فوز الأرجنتين وانتقد مهاجم هولندا ووت ويجهورست.

وقال ميسي في النفق للهولندي: “استمر في التحرك أيها الأحمق”، ولكن نجم باريس سان جيرمان اعترف بأنه غير راضٍ عما حدث مع مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، حيث قال: “لم أفكر في الأمر لقد ظهر في الوقت الحالي”.

وأضاف: “كنت أعرف كل ما قيل قبل المباراة، وما قاله فان غال، حتى بعض زملائي في الفريق كانوا يقولون لي هل رأيت ما قاله، عن قصد، وعندما ينتهي كل شيء، لا أحب ما فعلته، لا أحب الاستمرار في التحرك”.

وأكمل: “لكن حسنًا، إنها لحظات من التوتر الهائل والعصبية الشديدة وكل شيء يحدث بســرعة كبيرة، ويتفاعل المرء بالطريقة التي يتفاعل بها، ولكن لم يتم التخطيط لأي شيء، لقد حدث للتـو، لا أحب ترك تلك الصورة، لكن هذه أشياء تحدث”.

واعترف الأرجنتيني بأنه لم يشاهد النهائي مرة أخرى وأنه في الليلة التي سبقت المباراة كان ينام جيدًا ولم يفعل شيئًا مميزًا، قائلًا: “شاهدت الأحداث البارزة، واللحظات، واحتفالات الناس عندما نكون أبطال العالم، لكن النهائي نفسه، 90 دقيقة، لم أشاهده مرة أخرى”.

وتذكر دييجو مارادونا وأكد أنه يتمنى أن يكون الأسطورة الأرجنتينية الراحل على قـــيد الحياة لمشاهدة المباراة النهائية، وأشار: “كنت أتمنى لو لم يسلمني كأس العالم ، على الأقل أن يرى كل هذا”.

وأوضح: “أعتقد أنه وكثير من الأشخاص الذين يحبونني كانوا يندفعون من أعلى، ليس فقط من أجل هذا ولكن من أجل كل شيء بشكل عام، كأس العالم كانت تناديني، كانت تقول لي ها أنا ذا، تعال وامسك بي، الآن يمكنك لمسني”.