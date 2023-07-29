بعد أسابيع من اختبارها.. “واتساب” يطلق ميزتَه الجديدة “رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة”

وأوضحت “واتساب”، المملوكة لشركة “ميتا”، في منشور على مدونتها؛ أنّ الرسائل الصوتية في “واتساب” غيّرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك، ويسرنا انطلاقًا من هذه الخاصية طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.