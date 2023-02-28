بعد أمريكا وكندا.. البرلمان الأوروبي يحظر تيك توك

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قرر البرلمان الأوروبي حظر استخدام “تيك توك” على هواتف موظفيه، على أن يعلن القرار قريباً، وفق ما أفادت به قناة “العربية” في نبأ عاجل.

ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعدما أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوماً للتأكد من عدم وجود تطبيق “تيك توك” على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الفيدرالية، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال شالاندا يونج، مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية، في مذكرة توجيهية أطلعت عليها “رويترز”، إن هذه الهيئات سيكون مطلوباً منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات، للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة، عبر وقف استخدام “تيك توك” على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.