بعد أول فترة توقُّف دولية.. عجلة “روشن” تعود للدوران

المناطق_متابعات

بعد توقُّف دام قُرابة أسبوعين تعاود عجلة دوري روشن الدوران مجددًا، وسط ترقُّب من الجماهير لاستئناف الدوري الذي أوفى بوعوده في جولاته الخمس الأولى والتي تنبئ بموسم مثير وتاريخي.

وكان دوري روشن للمحترفين توقف بعد نهاية الجولة الخامسة بسبب التوقف الدولي والذي دخل خلاله المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في نيوكاسل خاض خلاله وديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية في أول ظهور للأخضر تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني.

وتنطلق الخميس منافسات الجولة السادسة والتي تقام مبارياتها على مدى 3 أيام حيث يلتقي في اليوم الأولى فريقَا الأخدود والاتحاد، بينما يحل ضمك ضيفًا على الوحدة.

وتُعَدّ مواجهة الأخدود أمام الاتحاد هي الأولى في تاريخ دوري المحترفين بين الفريقين، حيث يسعى الأخدود لتحقيق نتيجة إيجابية تاريخية أمام حامل اللقب الساعي لتدارُك هزيمته في الجولة الخامسة أمام الهلال والتي أفقدته الصدارة لصالح الأخير.

وتقام يوم الجمعة 15 ديسمبر 3 لقاءات حيث يحل الشباب – في ثوبه الجديد – ضيفًا على الفيحاء في مباراة يبحث فيها الشباب عن أول فوز هذا الموسم بعد بداية مخيبة جعلته في المركز قبل الأخير في جدول المسابقة.

ويواجه الخليج ضيفه الفتح، حيث يسعى الخليج لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما حصد 5 نقاط في آخِر 3 مباريات فيما يدخل الفتح اللقاء منتشيًا بالخماسية التاريخية أمام الأهلي والتي سجل بها فوزه الثاني هذا الموسم

وتخطف مباراة الهلال مع الرياض أنظار الجماهير السعودية، حيث ستشهد الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، فضلًا عن أنها أول لقاء يجمع الفريقين في دوري المحترفين.

ويسعى الهلال لمواصلة انتصاراته والتمسك بالصدارة بينما يأمل الرياض في تقديم مباراة كبيرة أمام نجوم الهلال على الرغم من صعوبة المهمة.

وتختتم مباريات الجولة يوم السبت بإقامة 4 مباريات حيث يلتقي أبها مع الاتفاق، والرائد مع النصر، والحزم مع الطائي والأهلي أمام التعاون.

ويحل النصر ضيفًا على الرائد سعيًا وراء مواصلة الانتصارات والاقتراب أكثر من المراكز الأولى، بينما يسعى الرائد لمواصلة انطلاقته هو الآخر، حيث إن الفريق الذي تلقى الهزيمة في أول 3 مباريات، تمكن من حصد 4 نقاط في آخر مباراتين.

ويحل الاتفاق ضيفًا على أبها في مباراة صعبة على كتيبة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد الذي دعم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل في آخر أيام الميركاتو بضم الهولندي جورجينو فينالدوم ونجم إيفرتون ديماراي غراي.

ويلتقي الحزم مع الطائي بحثًا عن الانتصار الأول هذا الموسم بينما يبحث الطائي عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم.

وفي قمة مباريات الجولة يختتم الأهلي والتعاون منافسات سادس جولات روشن عندما يلتقيان مساء السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل

وتأتي المباراة بين رابع الترتيب “الأهلي” وثاني الترتيب “التعاون”، صاحب النتائج القوية ومفاجأة الدوري حتى الآن، إذ إنه والهلال هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يترجعا مرارة الهزيمة هذا الموسم.

ويسعى الأهلي لتخطي هزيمته الثقيلة في الجولة الخامسة أمام الفتح بنتيجة 1-5 ومصالحة جماهيره والبقاء على مقربة من الصدارة التي يبتعد عنها بنقطة وحيدة.

في المقابل ينشد التعاون مواصلة انطلاقته المميزة في الدوري والحفاظ على وصافته لجدول الترتيب، في مهمة لن تكون سهلة أمام فريق متعطش للفوز.

وإليكم مواعيد مباريات الجولة السادسة

الأخدود × الاتحاد (الخميس الساعة 6)

الوحدة × ضمك (الخميس الساعة 9)

الفيحاء × الشباب (الجمعة الساعة 6)

الهلال × الرياض (الجمعة الساعة 9)

الخليج × الفتح (الجمعة الساعة 9)

أبها × الاتفاق (السبت الساعة 3)

الرائد × النصر (السبت الساعة 6)

الحزم × الطائي (السبت الساعة 6)

الأهلي × التعاون (السبت الساعة 9)

وإليكم فيما يلي ترتيب أندية دوري روشن قبل الجولة السادسة:

1- الهلال 13 نقطة

2- التعاون 13 نقطة

3- الاتحاد 12 نقطة

4- الأهلي 12 نقطة

5- الاتفاق 10 نقاط

6- النصر 9 نقاط

7- الفتح 8 نقاط

8- الفيحاء 6 نقاط

9- الوحدة 6 نقاط

10- أبها 6 نقاط

11- الطائي 6 نقاط

12- الخليج 5 نقاط

13- الأخدود 4 نقاط

14- الرائد 4 نقاط

15- الرياض 4 نقاط

16- ضمك 3 نقاط

17- الشباب نقطتين

18- الحزم نقطتين