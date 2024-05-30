بعد أيام من مقتل رئيسي.. فتح باب الترشح لاتخابات الرئاسة في إيران

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بدأ صباح اليوم الخميس تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويستمر حتى 3 يونيو. يأتي ذلك بعد أيام من مقتل الرئيس الإيراني بحادث تحطم طائرته المروحية.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للصحافيين بعد إعلان بدء تسجيل المرشحين: “نبدأ العملية الانتخابية للفترة الرئاسية الرابعة عشرة في إيران مع بدء التسجيل التي تستمر 5 أيام وتحديد أهلية المرشحين في مجلس صيانة الدستور 7 أيام والمنافسة الانتخابية لمدة 15 يوم” وفقا لـ “العربية”.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية مثلها مثل الانتخابات البرلمانية “ستجرى في أجواء أمنية وسليمة بالكامل وبتنافس بين المرشحين ومشاركة كافة الشعب”.

وقال إنه “رغم الخسارة الكبيرة (سقوط مروحية الرئيس) إلا أننا تجاوزنا هذه الأزمة بسهولة ولم يحدث أي اضطراب في شؤون البلاد”.ولقي رئيسي، المتشدد الذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، حتفه جراء سقوط الهليكوبتر التي كانت تقله وسط أحوال جوية سيئة في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان في 19 مايو.

وقد كشف التحقيق في حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الطائرة المروحية لم تتعرض “لانفجار تخريبي” أو أي آثار للحرب الإلكترونية.

فقد أظهر التقرير الثاني للجنة العليا للتحقيق في أبعاد وملابسات حادث تحطم طائرة رئيسي ومرافقين له يوم 19 مايو أيار الجاري أن “الاختبارات والفحوص التي أجريت على بقايا وأجزاء الهليكوبتر التي كان يستقلها رئيسي تستبعد وقوع أي انفجار أثناء الرحلة”، بحسب ما أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء.