بعد إتاحة المملكة التأشيرة الإلكترونية لحامليها.. كل ما تريد معرفته عن بطاقة هيا

أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة، فقط لحاملي بطاقة مشجع “هيّا” التابعة لكأس العالم، وذلك من خلال المنصة الموحدة للتأشيرات.

وتشترط قطر على الوافدين للمشاركة في مونديال 2022 بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر 2022 الحصول على تصريح “هيا” الإلزامي، وهو تصريح للجماهير من الخارج لدخول قطر.

ويجب على جميع المشجعين الذين لديهم تذاكر، سواء كانوا مقيمين أو سائحين، تقديم طلب التذاكر الخاص بهم من خلال بوابة هيا للمشاركة في المونديال.

ما هي بطاقة “هيا”؟

تضمن هيا لحامليها فرصة الوصول إلى مجموعة من التجارب والاحتفالات بكأس العالم في قطر، ويجب على جميع الزوار، وكذلك القطريين والمقيمين الذين سيتنافسون في مونديال 2022، الحصول عليها.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية مؤخرًا أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر، سيتم تعليق دخول جميع الزوار من الموانئ الجوية والبرية والبحرية، باستثناء المتفرجين على مونديال 2022 في قطر، بشرط تعليق التأشيرات السياحية.

بدورها، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حاملي بطاقة هيا سيحصلون على تأشيرات سياحية متعددة الدخول، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدعم فيه الإمارات دولة قطر في استضافة مونديال 2022 من خلال استضافة زوار الحدث والسماح لهم بدخول الدولة.

ما هي الامتيازات التي تقدمها “هيا” لحاملي البطاقات؟

_يمكنك السفر إلى قطر بدون تأشيرة.

_احصل بسهولة على تأشيرة سياحية إلى الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية بشروط بسيطة.

_تذاكر الدخول إلى الملعب هي أفضل طريقة للدخول والتنقل بسهولة: يحتاجها المشجعون وتذكرة مباراة للدخول إلى الملعب.

_من خلال الاستفادة من المترو والترام، تمنح بطاقة المشجعين سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام، بما في ذلك المترو والترام، أثناء تواجدهم في قطر، بالإضافة إلى ركوب المترو مجانًا في أيام المباريات.

_بفضل الحافلات وسيارات الأجرة، يمكن لحاملي بطاقة هيا الوصول بسهولة إلى وسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة، أثناء تواجدهم في قطر، بالإضافة إلى ركوب الحافلات مجانًا في أيام المباريات.

_احصل على دليل ترفيهي شامل للاستمتاع والسفر في قطر.

كيف يمكنني الحصول على “هيا”؟

سيتمكن أي شخص لديه بطاقة مشجع هيا من الدخول إلى قطر بدون تأشيرة لمشاهدة مباريات كأس العالم لهذا العام، وفقًا لموقع “هيا قطر 2022” التابع للمجلس الأعلى لدولة قطر للتسليم والتراث، لذلك، يمكن اعتبار البطاقة نفسها وثيقة سفر أو تأشيرة لكأس العالم.

لكي تتمكن من الحصول على تأشيرة دخول لكأس العالم في قطر، والمعروفة أيضًا باسم بطاقة هيا للمشجعين، يجب عليك أولاً شراء تذكرة للدخول إلى اللعبة، ثم حجز الإقامة وبعد ذلك يمكنك الحصول على البطاقة.

كيف تحصل على “هيا”

بمجرد الموافقة عليها، ستكون بطاقة هيا الرقمية متاحة من خلال تطبيق هيا، مما يسمح للسائحين باستخدام بطاقة هيا لاستكشاف مجموعة من خدمات وعروض السفر في قطر عبر تطبيق الهاتف المحمول.

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