بعد إحداثها حالة واسعة في أوروبا بسبب وفيات الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن بكتيريا «أي»

قادرة على التسببب بعدة أمراض

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إن هذا النوع من العدوى البكتيرية قادر على التسبب بالعديد من الأمراض، بعضها بسيط وأخرى فتاكة.

ذكرت الوكالة أن معدل الإصابة بهذه العدوى في إنجلترا هذه السنة لدى كل 100 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و4 أعوام، كان في حدود 2.3 حالة، بينما كان هذا الرقم في حدود 0.5 خلال الفترة ما بين 2017 و2019.

سجلت 1.1 حالة لكل 100 ألف طفل، بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، مقارنة بـ0.3 بين عامي 2017 و2019، حسب “سكاي نيوز عربية”.

أعراض بكتيريا “الستريبتوكوكس أ” وكيف تنتشر

أوضح ييمي تشاو، مستشار هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية في بريطانيا، أن أعراض الإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية “أي”، يمكن أن تكون:

التهابا في الحلق

حمى

التهابات الجلد الطفيفة

وأضاف تشاو أنه “في حالات نادرة، يمكن أن تتسبب البكتيريا بأعراض قوية وخطيرة مثل:

ارتفاع في درجة الحرارة

آلام شديدة في العضلات

قيء أو إسهال

وقال إنه في الحالات العادية يمكن علاجها بدورة كاملة من المضادات الحيوية، أما بالنسبة للحالات النادرة فيجب طلب المساعدة العاجلة.

أما عن طرق الانتشار

قال تشاو إن طرق انتشار بكتيريا “Strep A” تكون من خلال السعال والعطس وملامسة الجلد للجلد.

وحذر من أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو أولئك المصابين بفيروس نقص المناعة “الإيدز”، أو الذين يستخدمون المنشطات، أو الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب أو السرطان هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.